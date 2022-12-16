В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp анонсировали масштабное обновление для мессенджера, связанное со звонками, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одно из ключевых нововведений заключается в том, что теперь пользователи смогут совершать групповые аудио- и видеозвонки с 32 участниками. Также пользователи смогут написать участнику или выключить его звук, нажав по его карточке во время группового вызова. Эти функции уже доступны для пользователей WhatsApp на Android и iOS.

Вместе с тем был анонсирован режим "картинка в картинке" для смартфонов под управлением iOS. Так, благодаря новой функции пользователи iPhone смогут сворачивать приложение в небольшое окно прямо во время разговора и совершать другие действия. По словам разработчиков, нововведение находится на этапе бета-тестирования и будет запущено в начале 2023 года. На Android-смартфонах данная возможность была предусмотрена раньше.