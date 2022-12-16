Хакеры Killnet сообщили о взломе сайта ФБР США

Хакеры из пророссийской группировки Killnet заявили о взломе Федерального бюро расследований (ФБР) США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации хакеров, им удалось перехватить трафик более 10 тыс. сотрудников ФБР. Они утверждают, что у них оказались все пароли сотрудников от самых разных учетных записей. Речь идет о данных для входа от интернет-магазинов до аккаунтов, связанных с компаниями Apple и Google.

В Killnet также заявили, что заполучили доступ к социальным сетям сотрудников ФБР, к медицинским картам следователей ФБР, а также к их аккаунтам на порноресурсах.

По информации Killnet, взлом был произведен с помощью простых фишинговых методов, а атака не потребовала применения каких-либо изощренных приемов.

"Сотрудники ФБР клюнули на достаточно примитивный, но эффективный способ", - уточнили хакеры.