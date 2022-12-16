Twitter начал блокировать ссылки сервиса-конкурента

Twitter начал блокировать ссылки, ведущие в социальную сеть Mastodon, одну из главных альтернатив сервиса Илона Маска. На это обратил внимание портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если пользователь попытается отправить несколько ссылок на Mastodon, то получит такую ошибку: "Мы не можем выполнить ваш запрос, так как ссылка была определена как потенциально опасная". Известно, что Twitter блокирует доступ как к основному серверу Mastodon, так как и около десяти второстепенных доменов.

При этом ранее в Twitter был заблокирован официальный аккаунт Mastodon - вскоре после того, как там появилась ссылка на аккаунт @ElonJet, который отслеживал передвижения частного самолета Маска. Аккаунт @ElonJet, так же как и личный аккаунт создавшего его человека, на текущий момент также являются заблокированными. Кроме того, в правилах Twitter появился новый пункт, согласно которому на платформе запрещено отслеживать геолокацию других людей в реальном времени.