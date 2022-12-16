Asus представила первый в мире фитнес-браслет с функцией ЭКГ

Компания Asus выпустила в продажу фитнес-браслет VivoWatch 5 Aero, который обладает датчиком ЭКГ медицинского класса - такое в аналогичных устройствах встречается впервые. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также браслет обладает фотоплетизмаграфическим датчиком - они часто используются для измерения пульса. Чтобы считать свои показатели, пользователю необходимо приложить свой палец к дисплею гаджета. Помимо прочего, браслет способен измерять уровень стресса, качество сна и даже индекс пульсовой волны, который используется для оценки состояния сосудов.

Кроме того, трекер также отслеживает физическую активность владельца и имеет несколько спортивных режимов.

Устройство получило 0,96-дюймовый OLED-дисплей. Гаджет способен проработать от одного заряда три дня. Стоимость новинки - 840 юаней (около 7,5 тыс.руб.). Пока VivoWatch 5 Aero можно найти только на территории Китая.