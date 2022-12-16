Sony может построить новый завод по производству полупроводников и смартфонов

Японская корпорация Sony Group рассматривает возможность построить новый завод по производству полупроводников для смартфонов на юге страны. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сумма инвестиций может составить несколько миллиардов долларов. Завод может быть построен в префектуре Кумамото, где у компании уже есть производство. Его строительство может начаться в 2024 году, а выпуск продукции - в 2025 финансовом году (отсчитывается с 1 апреля).

Это решение Sony Group будет нацелено на наращивание производства полупроводников и укрепление экономической безопасности Японии в условиях, когда во всем мире растет спрос на чипы, пишет агентство.

Агентство также напоминает, что Sony Group в настоящее время уже реализует два проекта по наращиванию производства чипов в стране. Совместно с японской Denso и тайваньской TSMC планируется к концу 2024 года наладить производство полупроводников в Кумамото, правительство Японии предоставит для этого субсидии суммой до $3,5 млрд. Также Sony Group совместно с Toyota и рядом других ведущих японских производителей создали компанию Rapidus, основной задачей которой будет разработка и производство 2-нанометровых микрочипов.