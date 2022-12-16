Гейтс и Безос инвестировали в эту компанию

Миллиардеры Билл Гейтс и Джефф Безос инвестировали средства в стартап Synchron, который занимается разработкой интерфейсов "мозг-компьютер". Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общий объем вложений в стартап составил $145 млн. Среди инвесторов помимо Гейтса и Безоса также значатся ARCH Venture Partners, Khosla Ventures и другие компании.

Сообщается, что разработки Synchron призваны помочь пациентам с различными повреждениями мозга, например, парализованным. При помощи специальных чипов, вживляемых в мозг, они смогут общаться с окружающими, управляя компьютером.

Аналогичных результатов добивается и компания Илона Маска Neuralink. Известно, что миллиардер планирует начать испытания мозговых имплантов на людях уже в 2023 году - по его словам, соответствующие документы уже направлены в компетентные надзорные органы.