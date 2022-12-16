Акция от Samsung Azerbaijan: принеси старый телевизор и получи новый со скидкой

Для каждого болельщика, который не пропускает крупные турниры, важны не только результаты его любимой команды, но и качество изображения и звука. Не каждый из нас может позволить себе поездку на чемпионат мира - тем более, что он проходит зимой, когда надо подводить итоги рабочего года. Не самая популярная пора для отпусков, да и Катар, мягко говоря, не самое частое и популярное из направлений.

Тем не менее, никто не может помешать вам ощутить себя на стадионе, благодаря новой акции от Samsung Azerbaijan. Только до 31 декабря вы можете поменять свой старый телевизор Samsung на новый, заплатив при этом до 20% меньше.



При обмене на новый Neo QLED вы получите 20%, на QLED - 15%, на Crystal UHD - 10%. Акция распространяется на избранные модели и действительна в сетях Baku Electronics, Kontakt, Soliton и Irşad.



Neo QLED: эксклюзивное качество без лишних кабелей







Neo QLED - это модельный ряд телевизоров Samsung с поддержкой технологий Quantum Mini LED, Quantum Matrix и процессором Neo Quantum. Благодаря взаимодействию такой системы и алгоритмов искусственного интеллекта телевизор Samsung Neo QLED обеспечивает совершенно живую и четкую картинку. Кроме отличия в качестве изображения, телевизор Neo QLED обладает лучшим звуком и поддерживает систему подключения Slim One Connect, благодаря которой все коммуникации происходят в отдельном блоке, а к экрану подключается один кабель. Акустика телевизионных моделей Samsung Neo QLED воспроизводит более мощный звук, локализованный в центре действий на экране. Также телевизор Neo QLED поддерживает систему Multi View с возможностью вывода 4 экранов одновременно, используется дизайн Infinity One или Neo Slim.

QLED: четкость изображения вместе с HDR



Главное преимущество QLED ТВ - высокая яркость свечения квантовых точек. Яркость - это важный фактор, влияющий на качество изображения. Высокая яркость автоматически делает изображение на экране более контрастным. Сделать изображение более контрастным - т.е. расширить диапазон яркости между самыми темными и светлыми участками изображения - можно с помощью технологии HDR. Она улучшает четкость и насыщенность изображения и позволяет проявить еще больше деталей в самых темных и светлых сценах.



Crystal UHD: оптимизированные цвета

Погрузитесь в картину с миллиардом цветовых оттенков. Кристаллический дисплей оптимизирует цвета, чтобы вы могли видеть каждую деталь. Качество изображения, которое умиляет вас, стало возможным благодаря единому чипу, который координирует цвета, оптимизирует высокий коэффициент контрастности и поддерживает разрешение HDR. Наслаждайтесь четким и четким изображением на телевизоре 4K UHD, который имеет в 4 раза больше пикселей, чем телевизор FHD. Теперь вы можете просматривать даже мельчайшие детали каждой сцены.



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