Одна из версий Windows 10 отправилась «на пенсию»

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 10 версии 21H1, которая вышла в мае 2021 года. Об этом сообщает портал SoftPedia,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 13 декабря Microsoft выпустила последний патч для Windows 10 21H1, и теперь данная версия операционной системы больше не будет получать ежемесячные обновления безопасности.

Так, чтобы пользователи не подвергали опасности свои компьютеры, "Центр обновления Windows" автоматически запустит обновление до актуальной Windows 10 версии 22H2. При этом пользователи могут самостоятельно задать любое удобное для этого время.

Для совместимых с Windows 11 компьютеров также будет доступно обновление до последней версии операционной системы.