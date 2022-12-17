Apple увеличит размер самого дешевого ноутбука

Компания Apple запланировала выпуск дешевого ноутбука с увеличенной диагональю экрана. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на отчет руководителя Display Supply Chain Consultants Росса Янга. По информации инсайдера, американская компания запланировала выход 15,5-дюймового ультрабука MacBook Air. Девайс намерены представить весной 2023 года.

Таким образом, Apple увеличит размер дисплея своего самого доступного ноутбука в линейке Mac. В настоящий момент компания предлагает к покупке два устройства серии Air - 13-дюймовый ноутбук на процессоре M1 и 13,6-дюймовый аппарат на чипе M2.

По словам журналистов, ранее о подобном девайсе с 15,5-дюймовым экраном сообщал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко. Однако специалист уточнял, что данный аппарат нельзя будет назвать MacBook Air - из-за крупных габаритов. Также Ко полагает, что такое устройство будет запущено в производство не раньше конца 2023 года.