Так будут выглядеть Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra

На тематическом ресурсе Slashleaks опубликованы живые фото полноразмерных макетов всех трёх представителей будущей линейки Galaxy S23: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra, передает Day.Az.

Эти фото подтверждают ранее опубликованные рендеры: все модели линейки получат островные (отдельно стоящие) модули камер. В младших моделях таких модулей три, в старшей - четыре (пятый "кругляш" - для вспомогательных устройств). Визуально расстояние между модулями камеры Galaxy S23 больше, чем у Galaxy S23 Plus.