Twitter ищет новых инвесторов

Офис компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, находится в поиске новых инвестиций из-за оттока рекламодателей и приближающихся выплат по долгам. Об этом сообщил в пятницу портал Semafor, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, управляющий директор семейного офиса владельца Twitter Илона Маска Джаред Бёрчалл на этой неделе предложил потенциальным инвесторам приобрести акции компании по цене $54,2. Столько же Маск заплатил за каждую акцию в октябре, чтобы сделать компанию частной.

Один из инвесторов производителя электромобилей Tesla Росс Гербер, ранее вложивший в покупку Twitter Маском около $1 млн, сообщил порталу, что в четверг вечером с ним связались представители компании для обсуждения еще одного раунда финансирования.

Агентство Reuters уточняет, что Twitter переживает существенный отток рекламодателей из-за их неуверенности в подходе нового владельца к контролю над содержанием твитов. Это серьезно сказалось на доходах компании и ее способности выплачивать проценты по долгу, который составляет $13 млрд.