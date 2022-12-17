Новая Зеландия обошла Европу по числу космических запусков

Подведены итоги космических запусков в январе-ноябре 2022 года. Согласно данным, всего в мире за 11 месяцев осуществлено 168 космических стартов, в том числе 163 успешных. По одной аварии было у Индии, Китая, Японии, две - у США, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

В лидерах по количеству космических запусков США. Там космические ракеты стартовали 69 раз (42% от мировой статистики запусков). На втором месте Китай - 54 запуска (33%). Россия на третьем месте - 22 запуска (13,5%).

Интересно, что в серьезные космические державы выбилась Новая Зеландия. Она выполнила в 2022 году уже 9 космических запусков (5,5%), опередив по этому показателю Индию (4 запуска; 2,4%) и объединенную Европу (3 запуска; 1,8%).

По одному космическому старту на счету Ирана и Южной Кореи.

До конца года в планах космических держав еще несколько запусков.