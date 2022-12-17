Apple разрабатывает ноутбук с необычной алюминиевой клавиатурой

Apple запатентовала клавиатуру для MacBook с кнопками, оформление которых будет настраиваться посредством встроенных светодиодов. Об этом сообщает издание Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно описанию технологии, Apple планирует выпустить клавиатуру, в каждую клавишу которой будет встроен массив светодиодов. Они нужны для того, чтобы в зависимости от выставленной раскладки на клавишах отображались нужные буквы и символы. Кроме того, таким образом на клавиатуру можно будет выводить смайлики и иконки различных функций запущенных на ноутбуке программ.

Другой особенностью новой клавиатуры может стать корпус клавиш, выполненный из алюминия. Отмечается, что нужно это для приведения кнопок и корпуса ноутбука к единому стилю. По задумке при выключенном MacBook клавиатура и корпус будут иметь один тон.

В Apple Insider отметили, что прежде Apple уже выпускала ноутбук c алюминиевой клавиатурой - PowerBook G4. Модель обновлялась с 2001 по 2006 год. Тогда в устройстве использовалась классическая подсветка клавиш.