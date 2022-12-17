Легендарный разработчик объявил об уходе из компании Цукерберга

Топ-менеджер Meta, соучредитель id Software и один из разработчиков легендарной игры Doom Джон Кармак объявил, что покинул компанию Марка Цукерберга. Об этом сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Кармак активно развивал направление виртуальной реальности, а позже поддерживал начинания Цукерберга по созданию метавселенной. Однако разработчик рассказал, что в корпорации существует множество проблем, которые тормозят развитие технологий.

По его словам, образно говоря, процессор Meta работает всего на 5% от его максимальной мощности. "У нас невероятно огромное количество людей и ресурсов, но мы постоянно саботируем сами себя и растрачиваем усилия попусту. Нет смысла как-то приукрашивать эту ситуацию", - написал он.

Кармак также указал, что его работа проходила в постоянной борьбе в попытках повлиять на общее направление Meta. "Я устал от этой борьбы. И я очевидно недостаточно убедителен, чтобы изменить направление компании", - добавил разработчик.

В прошлом Кармак также подвергал критике действия Meta в области виртуальной реальности. Он рассказывал о стремлении добиться разрешения на разработку "супердешевой и сверхлегкой" гарнитуры Meta VR, которая будет "стоить $250, а весить 250 граммов". Однако, как заключил бывший топ-менеджер, было решено доработать и выпустить гарнитуру Quest Pro за $1,5 тыс.