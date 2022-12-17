Xiaomi показала необычный геймерский смартфон с вентилятором

Компания Black Shark (суббренд Xiaomi, - прим. ред.) показала тизер своего нового геймерского смартфона, главной особенностью которого станет внешняя система охлаждения. Об этом сообщает издание GizChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания опубликовала несколько видеороликов, на которых изображен концепт смартфона Black Shark 6. Судя по ним, новинка получит внешнюю систему охлаждения в формате подключаемого мини-кулера. Для модуля охлаждения под блоком камеры расположен специальный магнитный коннектор, а также отверстие в корпусе для доступа воздуха к материнской плате.

На видео также можно увидеть, что для отвода воздуха на одном из торцов смартфона размещены специальные перфорации. При этом модуль охлаждения можно использовать в качестве подставки при горизонтальном расположении Black Shark 6. Лопасти кулера при активации будут подсвечиваться RGB-диодами.

О датах презентации и релиза Black Shark 6 не сообщается. Скорее всего, анонс новинки состоится уже в 2023 году.