Подтверждена разработка новой игры для PlayStation во вселенной Horizon

Студия Guerilla Games опубликовала в Twitter объявление о наборе новых сотрудников для разработки следующей игры в серии Horizon. Таким образом компания подтвердила недавние слухи о создании онлайн-проекта в упомянутой серии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У новой игры пока нет названия. Из поста Guerrilla Games следует, что ее геймплей будет завязан на мультиплеере. Кроме того, разработчики подчеркнули, что готовящийся проект будет выполнен в "уникальном визуальном стиле".

О сюжетной завязке безымянного спин-оффа ничего не известно. Однако в студии подчеркнули, что в игре появятся некоторые персонажи из основной серии.

В Guerrilla Games заверили, что продолжат делать одиночные игры о новых приключениях Элой, главной героини Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. Некоторые СМИ сочли этот тезис за первый анонс триквела основной серии Horizon.

Согласно слухам, онлайн-игра во вселенной Horizon выйдет на PlayStation 5 и ПК.

Horizon - это серия научно-фантастических игр, действие которых разворачивается в далеком будущем. По сюжету, в будущем машины сойдут с ума и уничтожат почти всех людей. Выжившие же выйдут из бункеров и будут вести первобытный образ жизни бок о бок с роботами.