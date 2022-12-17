https://news.day.az/hitech/1520517.html Space X запустила ракету-носитель со спутниками - ВИДЕО
Space X запустила ракету-носитель со спутниками - ВИДЕО
Американская Компания SpaceX произвела запуск на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся около 6 часов вечера по местному времени.
Развертывание спутников ожидалось примерно через 2 часа после старта. Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в семи запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент на Землю. После старта ступень в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре