ООН обеспокоена Твиттером

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что владелец Twitter Илон Маск несет ответственность за уважение свободы слова в социальной сети.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Тюрка, новости о восстановлении аккаунтов ранее заблокированных на платформе журналистов являются хорошими, однако при этом "серьезные опасения остаются".

"Twitter несет ответственность за соблюдение прав человека: Илон Маск должен взять на себя обязательства по принятию решений на основе общедоступной политики, уважающей человеческие права, включая свободу слова. Не меньше", - написал верховный комиссар ООН по правам человека.