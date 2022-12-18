В смартфон OnePlus 11R вернут фирменный переключатель режимов

В субфлагманском смартфоне OnePlus 11R появится фирменный переключатель режимов Alert Slider. Об этом сообщает портал MySmartPrice, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме подтверждения того, что в новинке снова появится переключатель режимов, которого не было в OnePlus 10R, стали известны и другие характеристики устройства. Так, смартфон будет оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+.

За производительность в OnePlus 11R будет отвечать флагманский чип второй половины 2022 года Snapdragon 8+ Gen 1 и оперативная память типа LPDDR5.

Согласно утечкам, новинка будет оснащена тройной камерой на 50, 13 и 2 Мп. Фронтальный модуль будет представлен сенсором с разрешением 16 Мп.

Смартфону также приписывают аккумулятор емкостью 5000 мАч, однако скорость зарядки пока не сообщается. Кроме того, ожидается, что OnePlus 11R станет первым устройством бренда, в котором появится ИК-модуль.

Дата презентации OnePlus 11R пока не раскрывается.