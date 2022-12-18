Инсайдер рассекретил подробности о версии PlayStation 5 со съемным дисководом

Sony начала рассылать тестировщикам неанонсированную версию PlayStation 5 со съемным дисководом. Об этом сообщает издание IGN India, ссылаясь на известного инсайдера Тома Хендерсона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новое устройство представляет собой облегченную версию оригинальной PlayStation 5, к которой через USB-C можно подключить дисковод. Последний будет продаваться как отдельный аксессуар, либо как комплектное устройство. По данным Хендерсона, дисковод можно будет подключить даже к оригинальной PlayStation 5 Digital Edition.

Инсайдер утверждает, что Sony начала рассылать образцы неанонсированной версии тестировщикам. В его окружении устройство получили как минимум два человека.

"По их словам, новинка работает "безупречно". В ближайшее время информация об устройстве должна появиться в официальных источниках", - написал информатор в Twitter.

По словам Хендерсона, массовое производство PlayStation 5 со съемным приводом запустится в апреле 2023 года. Релиз же новинки запланирован на осень.