Apple готовит несколько новых мониторов

Редактор Bloomberg и инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что Apple работает сразу над несколькими новыми моделями мониторов. Ожидается, что в их число войдет и Pro Display XDR нового поколения - с поддержкой разрешения 7К (в нынешней версии используется панель с разрешением 6К), передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Возможно, новый Pro Display XDR получит экран с диагональю 36 дюймов. В таком случае увеличившееся разрешение обеспечит ту же плотность пикселей (218 на дюйм), что и нынешнего 32-дюймового Pro Display XDR. Но если диагональ экрана останется прежней, то плотность пикселей увеличится до 245 на дюйм.

По словам Гурмана, все новые мониторы Apple получат интегрированную однокристальную систему Bionic, что позволит реализовать ряд функций мобильных устройств. Например, это позволит пользоваться голосовым помощником Siri. Такая функция реализована в Apple Studio Display (в этот монитор интегрирована SoC A13 Bionic от iPhone 11).