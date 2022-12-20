Нейросеть начнет в пилотном режиме проверять сочинения школьников

Искусственный интеллект будет в пилотном режиме проверять сочинения школьников уже с февраля 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе НТИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пилотное применение новой разработки начнется в школах в феврале и будет касаться учителей русского языка и литературы, истории и обществознания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработанный алгоритм выявляет ошибки лучше, чем среднестатистический преподаватель-эксперт.

Кроме того, данный алгоритм ищет не только грамматические и пунктуационные ошибки, но и смысловые недочеты.

"Предложенное решение может сократить временные затраты проверяющего на 20%, что <...> снизит человеческий фактор при проверке сочинений учеников школ", - заявил директор фонда НТИ Вадим Медведев.