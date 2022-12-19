Названа окончательная «дата смерти» браузера Internet Explorer

Компания Microsoft объявила окончательную дату отключения браузера Internet Explorer на компьютерах с операционной системой Windows 10. Как сообщает портал XDA, это произойдет 14 февраля 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что отключение IE случится одновременно с очередным обновлением нового браузера Microsoft Edge. В компании посоветовали всем, кто все еще пользуется устаревшей программой, перейти на Edge, а также удалить ярлыки и иные ссылки, ведущие на Internet Explorer, до момента отключения - это поможет избежать ошибок в системе.

Известно, что Internet Explorer продолжит работу на системах Windows 7 некоторых корпоративных клиентов Microsoft, а также Windows 8.1, корпоративных версиях Windows 10 LTSC, Windows 10 IoT и серверных редакциях.