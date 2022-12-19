В WhatsApp появится новая функция

Пользователям WhatsApp станет доступна сохранения сообщений, которые исчезают после прочтения. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если у пользователя включена функция исчезающих сообщений, то любое послание будет доступно в чате в течение 24 часов, после чего будет автоматически удалено. Теперь же разработчики мессенджера предусмотрели возможность сохранить исчезающее сообщение. Кроме того, в случае необходимости в любой момент сохранение можно будет отменить.

Как отмечает WABetaInfo, функция пока находится в стадии разработки и является недоступной широкому кругу пользователей.

В начале декабря стало известно о том, что у пользователей WhatsApp появится возможность отправлять одноразовые текстовые сообщения. Их можно будет прочитать лишь однажды, так как после закрытия чата и его последующем открытии послание будет скрыто, а пользователь получит следующее уведомление: "Время на чтение этого сообщения вышло. Попросите (отправителя) его переслать".