Samsung перестанет экономить на смартфонах

Samsung изменила стратегию разработки и производства смартфонов. Об этом сообщает корейское издание Hankyung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно источникам медиа, вице-председатель Samsung Electronics Хан Чжон Хи провел встречу с представителями подразделения Device Experience. В ходе обсуждения вопросов развития мобильного подразделения топ-менеджер велел сотрудникам "подумать о способах повышения конкурентоспособности смартфонов, не зацикливаясь на снижении затрат". Переход на новую стратегию состоится, в том числе, ради конкуренции с Apple.

По словам Хан Чжон Хи, Samsung должна перестать искать способы экономить на разработке смартфонов, так как "снизить затраты без труда смогут даже отстающие на рынке китайские компании". В этой связи топ-менеджер корпорация отметил, что фирма решила перестать разрабатывать телефоны "с непоследовательным дизайном и бесполезным набором функций".

Журналисты отметили, что беспокойство руководителей Samsung связано с сильными позициями Apple в сегменте премиум-смартфонов. По данным Counterpoint Research, доля американской компании на рынке премиальных гаджетов в третьем квартале составила 57 процентов, Samsung - всего 19 процентов.