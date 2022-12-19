https://news.day.az/hitech/1520879.html Хорошая новость для иностранных специалистов по ИКТ в Азербайджане
Хорошая новость для иностранных специалистов по ИКТ в Азербайджане
Иностранным специалистам по ИКТ будет предоставлено разрешение на временное проживание в Азербайджане.
Как сообщает в понедельник Day.Az, вопрос об этом был вынесен на обсуждение сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
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