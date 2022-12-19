Хорошая новость для иностранных специалистов по ИКТ в Азербайджане
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Иностранным специалистам по ИКТ будет предоставлено разрешение на временное проживание в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az, вопрос об этом был вынесен на обсуждение сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Новость обновляется