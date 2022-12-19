Компания Samsung представила новый монитор Dragon Knight G7
Компания Samsung представила новый игровой монитор под названием Dragon Knight G7. Новинка выделяется сразу несколькими особенностями, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Новинка с кодом продукта S32BG704EC относится к классу смарт-мониторов и работает под управлением операционной системы Tizen. Это позволяет использовать его даже без подключения к персональному компьютеру (ПК).Также монитор поддерживает функцию DLNA, что позволяет подключать к нему разные гаджеты через домашнюю сеть Wi-Fi.
Однако для того, чтобы полностью раскрыть потенциал Dragon Knight G7, геймерам понадобится производительная видеокарта. Как заявляют производители, монитор обладает разрешением 4K UHD и кадровой частотой 144 Гц. Также монитор имеет сертификат DisplayHDR 400, а его охват цветовой гаммы DCI-P3 достигает 95 %.
Помимо этого, среди современных игровых аналогов Dragon Knight G7 выделяет наличие портов HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.
Еще одной отличительной особенностью является модернизированная подставка, которая позволяет регулировать высоту расположения панели и разворачивать ее в портретный режим.
Продукт Samsung уже доступен для предварительного заказа в Китае. Стоимость монитора составляет 4999 юаней (порядка $717). Полноценный релиз устройства ожидается в следующем году.
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