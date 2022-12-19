Samsung выпустит складной ноутбук

Samsung выпустит портативный компьютер с гибким экраном. Об этом сообщает корейское издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на отчет корейского издания The Elec, согласно которому Samsung Display намерена поставить на рынок 8,5 миллиона OLED-панелей для ноутбуков в 2023 году. Ожидается, что большая часть компонентов будет поставлена Asus, остальная - подразделению Samsung MX, которое разрабатывает устройства серии Galaxy.

В связи с этим авторы предположили, что корейская компания в 2023 году представит свой первый ноутбук со складным дисплеем. Девайс будет иметь 17,3-дюймовый OLED-экран. В сложенном состоянии панель будет состоять из двух половин, размером 13,3 дюйма каждая. По словам специалистов, одну половину можно будет использовать в качестве дисплея, вторую - сенсорной клавиатуры.

Также авторы отметили интерес рынка к гибким панелям. Так, в 2020 году Samsung Display произвела 960 тысяч OLED-дисплеев для ноутбуков, в 2021 году - 5 миллионов единиц, в 2022 году - почти 6 миллионов штук.