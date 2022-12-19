Twitter передумал запрещать Instagram бесплатно рекламировать себя

Компания Twitter удалила из своего блога пост о внедрении новой политики, согласно которой предлагалось запретить бесплатное продвижение на площадке других социальных сетей. Внимание на это обратили журналисты CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным телеканала, сообщение Twitter о планах запретить некоторым соцсетям бесплатно рекламировать себя на платформе подверглось критике в сети. Менее чем через сутки компания передумала вводить новое правило и удалило пост о нем. В числе соцсетей были указаны Facebook и Instagram, а также Mastodon и Truth Social.

В одном из официальных аккаунтов Twitter под названием @TwitterSafety сейчас проводится опрос пользователей о том, должна ли у платформы быть политика, "запрещающая создание или использование существующих учетных записей для рекламы других социальных сетей". На момент публикации заметки против внедрения этой политики проголосовало 87 процентов опрошенных.

О том, что Twitter решил запретить некоторым социальным сетям бесплатно продвигаться на своей площадке, сообщалось 18 декабря. При этом в компании не пояснили, как именно будет действовать запрет. Перед этим стало известно, что Twitter заблокировал аккаунт соцсети Mastodon.