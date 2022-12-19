Microsoft нашла способ показывать рекламу в играх

Американская компания Microsoft подала заявку на патент, который описывает систему монетизации игр с помощью показа персонализированной рекламы геймерам. Об этом сообщает PCMag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в документации показ рекламы описывается как дополнительный "ненавязчивый опыт в онлайн-играх". Судя по патенту, рекламные объявления планируется показывать в играх разных жанров.

Например, рекламный щит за воротами в футбольном симуляторе и брендированные вещи на персонажах спортивных игр также станут элементом монетизации.

Рекламные объявления будут подбираться индивидуально под каждого пользователя и показываться только при игре онлайн. У Microsoft имеются игровые консоли с подключением к интернету, а также облачный сервис Game Pass. Таким образом, у корпорации существует все необходимое для интеграции системы показа рекламы в играх.