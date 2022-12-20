Twitter начал помечать учетные записи компаний и связанные с ними профили

Twitter в рамках подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов внедряет функцию, благодаря которой платформа начинает маркировать учетные записи компаний, а также относящиеся к ним страницы, в том числе принадлежащие сотрудникам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении компании отмечается, что компании с подпиской Twitter Blue смогут привязать к своей странице любое число относящихся к ней людей, организаций и брендов. После этого в их аккаунтах рядом с синей или золотой галочкой появится небольшой значок с изображением профиля материнской компании.

В Twitter отметили, что каждый аффилированный пользователь пройдет проверку и будет привязан к аккаунту головной компании на основе поданного ею списка.