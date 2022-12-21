Раскрыты первые детали о сиквеле Cyberpunk 2077

Разработка сиквела игры Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED находится на ранней стадии и до этапа предварительного производства проект доберется не раньше 2024 года. Об этом заявил финансовый директор материнской компании CD Projekt Петр Нелюбович, сообщает GameMAG, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что вторая часть, проходящая под кодовым именем Orion, в настоящее время не находится в активной разработке, так как все основные группы разработчиков заняты сюжетным дополнением Phantom Liberty.

"Как только процесс разработки DLC будет завершен, значительную часть специалистов перебросят на разработку "Ведьмака 4", а небольшая команда начнет серьезно формировать общую концепцию продолжения Cyberpunk 2077. Это должно случиться в 2023 году", - говорится в статье.

По словам Нелюбовича, на стадию предварительного производства сиквел Cyberpunk 2077 перейдет в 2024 году, если у студии не возникнет каких-либо сложностей с разработкой четвертой части "Ведьмака".

Он заключил, что основным фокусом CD Projekt RED в настоящее время является дальнейшее развитие вселенной "Ведьмак" - четвертая часть и ремейк оригинала, в котором появится открытый мир.