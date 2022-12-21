Первый южнокорейский аппарат вышел на окололунную орбиту

Первый южнокорейский автоматический аппарат Danuri вышел на окололунную орбиту. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что космический аппарат совершает полный оборот вокруг Луны за 12,3 часа, двигаясь по орбите с перилунием 109 километров и аполунием 8920 километров.

Первый маневр по выходу на околунную орбиту Danuri совершил 16 декабря, на окололунную орбиту аппарат вышел 19 декабря. Ожидается, что к 28 декабря Danuri совершит еще четыре маневра, после чего проработает на околунной орбите около года.

Издание напоминает, что запущенный 4 августа на ракете Falcon 9 аппарат знаменует начало исследования Южной Кореей дальнего космоса.