Apple выпустит фирменный сервис для конкурирующей ОС

Apple планирует выпустить приложение Apple TV для смартфонов под управлением Android. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на инсайдера ShrimpApplePro, передает Day.Az.

Отмечается, что на данный момент компания тестирует бета-версию приложения Apple TV для Android и планирует выпустить его в ближайшее время. Точные сроки релиза не называются.

На данный момент приложение фирменного сервиса Apple доступно только для пользователей умных телевизоров под управлением Android TV и Google TV. При этом Apple TV также можно загрузить на консоли PlayStation и Xbox, ТВ-приставки Roku и Amazon Fire TV, телевизоры Roku и на некоторые умные телевизоры LG, Samsung, Sony и Vizio.

Ожидается, что релиз Apple TV на мобильные устройства под управлением Android поможет компании увеличить количество подписчиков сервиса Apple TV+ и увеличить доходы с сопутствующих сервисов.