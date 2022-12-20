SpaceX приготовилась запустить Starlink второго поколения

Американская компания SpaceX приготовилась начать запуск космических аппаратов Starlink второго поколения до конца 2022 года. Об этом пишет SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В направленных 16 декабря Федеральной комиссии по связи США документах SpaceX заявила, что "ожидает начать запуск спутников второго поколения до конца декабря 2022 года".

В своем запросе компания попросила регулятор предоставить ей на 60 суток специальные временные полномочия, позволяющие досрочно подключить уже существующие пользовательские терминалы к Starlink второго поколения. В SpaceX уверены, что это позволит пользователям получить доступ к сети с увеличенной пропускной способностью сразу после того, как новые космические аппараты заработают на орбите.

SpaceNews напоминает, что, согласно Ookla, средняя скорость заг