Появилось видео с клавиатурой, у которой есть встроенный экран, процессор и видеокарта

Компания Finalmouse показал короткое видео, где продемонстрировала возможности своей будущей механической клавиатуры Centerpiece. Эта новинка оснащена крупным экраном под кнопками, а клавиши имеют прозрачные колпачки. За счёт этого они не перекрывают изображение, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новинка оснащена своим процессором и видеокартой, то есть для вывода данных на дисплей не используются ресурсы ПК. В качестве программной основы используется Unreal Engine. При этом в ролике показали интерактивность выводимого изображения. К примеру, при нажатии кнопок создаётся эффект ряби, и рыбки уплывают прочь от этого.

В клавиатуре используются переключатели Gateron (цвет не уточняется), корпус выполнен из анодированного алюминия. Для подключения к ПК используется кабель с портом USB-C.

В Finalmouse также заявили, что запустят платформу для продажи графических скинов для клавиатуры, чтобы пользователи смогли сами создавать и продавать подходящие варианты оформления.

Продажи клавиатуры стартуют в начале будущего года, хотя список стран пока не озвучивается. Цена составит 349 долларов. Дата запуска платформы не сообщается.