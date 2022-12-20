Ученые создали дрон с газоанализатором для исследования вулканов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Университет Майнца.

Основными газами, выделяемыми вулканами, являются водяной пар, двуокись углерода и двуокись серы. Анализ этих газов - один из лучших способов получения информации о вулканических системах и происходящих магматических процессах. В том числе, это позволяет заранее предсказать извержение. Однако размещение оборудования для анализа состава атмосферы трудоемко, особенно с учетом того, что вулканы часто находятся в гористой местности.

Вулканолог Николь Бобровски и его коллеги испытали миниатюрный коммерческий дрон в качестве мобильного газоанализатора. Он создан на основе коммерчески доступного аппарата и весит около 900 грамм. Оснащенный набором миниатюрных датчиков дрон удобно перенести поближе к месту потенциального шлейфа вулканических газов и активировать.

"Нам необходимо получать данные об уровне диоксида серы в режиме реального времени , поскольку это позволяет нам знать, когда мы на самом деле находимся в контакте с вулканическим шлейфом, который легко перемещается со временем из-за воздушных потоков. Локализация шлейфа только с помощью визуальных средств с расстояния в несколько километров практически невозможна", - поясняют авторы.

Ученые надеются, что этот аппарат позволит сделать мониторинг активности вулканов более качественным и удобным.