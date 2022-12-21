В рамках стратегического партнерства с Турецкой Республикой Албания подписала контракт на покупку флота Bayraktar TB2 SİHA, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В церемонии, состоявшейся в здании правительства в столице Тиране, принимали участие премьер-министр Албании Эди Рама, министр обороны Нико Пелеши, посол Турции в Тиране Тайяр Каган, генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

В своем выступлении на церемонии премьер-министр Рама поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его вклад в завершение этого процесса.

Отметив, что отношения между двумя странами развиваются с каждым днем, Рама продолжил:

"Мы очень гордимся тем, что находимся на правильной стороне, на одной стороне с Турецкой Республикой и президентом Эрдоганом в НАТО, в крупнейшем военном союзе евроатлантического сообщества. У нас стратегическое партнерство с Турецкой Республикой. Сегодня очень важный день для наших отношений".

Подчеркнув, что соглашение касается не только закупки SİHA, но и строительства моста сотрудничества между вооруженными силами Албании и Baykar, Рама сообщил:

"Baykar позаботится об обучении тех, кто возьмет на себя эксплуатацию центра управления новый авиабазы НАТО в Кучова.

Премьер-министр Рама отметил, что первые 3 БПЛА, которые прибудут в Албанию, заметно поднимут уровень национальной безопасности.

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар ​​выразил желание, чтобы эта технология положила начало новой эре в отношениях между двумя странами и поддержала суверенитет и народ Албании.

Заявив, что они находятся в Албании для поддержании систем в актуальном состоянии, Байрактар ​​сказал: "Уже доказано, что эти технологии действительно являются важным активом в инвентаре. Их можно использовать не только в военное время, но и в мирное время. Здесь мы создадим сервисный центр, который будет обслуживать Албанию и соседние страны".

В контракте на покупку флота Bayraktar TB2 SİHA предусмотрено, что SİHA, приобретенные Албанией, будут использоваться в разных сферах национальной безопасности, в частности в борьбе с преступностью и наркотиками, а также в чрезвычайных ситуациях.