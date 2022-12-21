Запуск европейской ракеты Vega закончился неудачей

Запуск итальянской ракеты Vega C закончился неудачей. Об этом сообщает оператор запусков Arianespace в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации оператора, ракета должна была вывести на орбиту оборудование - спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6. Причиной неудачного пуска ракеты стал сбой в работе двигателя.

"Через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой (работы двигателя. - "Газета.Ru") Zefiro 40, что положило конец миссии Vega-C <...> проводится анализ данных, чтобы установить причины (падения ракеты. - "Газета.Ru")", - говорится в сообщении оператора.