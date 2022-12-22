Продан «золотой» номер в Telegram

На платформе Fragment был продан самый дорогой виртуальный номер для авторизации в Telegram. Его стоимость на аукционе достигла 300 тыс. TON (около 1,225,020 манатов), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Номер +8888888 был приобретен коллекционером, на счету которого около ста NFT-номеров и никнеймов, в том числе @sber. Изначально лот с "золотым" номером был выставлен по цене в 1 тыс. TON, однако за две недели ставки выросли уже до 300 тыс. TON - на данный момент это самый дорогой номер на площадке.

Виртуальные номера позволяют пользователям регистрироваться в Telegram без указания собственного номера телефона и наличия SIM-карты. На платформе Fragment можно приобретать как "красивые" номера, выставленные на аукцион, так и случайные по установленной цене, которая растет каждые три часа на 1 TON. При достижении цены случайного номера в 99 TON покупка случайных номеров будет отключена, и пользователям будут доступны лишь аукционные товары.