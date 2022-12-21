«Роскосмос» построит два завода по выпуску спутников

"Роскосмос" планирует привлечь инвестиции для строительства двух новых заводов по выпуску спутников. Об этом сообщил глава корпорации Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости", передает Day.Az.

Инвестиции планируется привлекать в том числе и за счет облигаций сроком на 15-20 лет, выпускаемых финансовой структурой "Роскосмоса". Они будут размещаться на российских биржах среди уполномоченных банков и частных инвесторов, а их предельный объем составит до 50 миллиардов рублей. Выплата купонного дохода будет происходить каждый 181 день.

Полученные средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников, рассказал Борисов. Они могут расположиться в Красноярске и Подмосковье, к строительству планируется привлечь частные компании.