Apple отказалась от выпуска следующего iPhone

По данным аналитика Мин-Чи Куо, Apple отменила выход iPhone SE 4 в 2023 году из-за низкого спроса на нефлагманские модели смартфонов компании. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В связи со скромными по меркам Apple поставками iPhone SE 3, iPhone 13 mini и 14 Plus релиз бюджетной модели SE 4 может быть перенесен на 2024 год. Также в качестве одной из вероятных причин переноса называется переход на безрамочный дизайн, что приведет к увеличению затрат на производство.

Также аналитик отметил, что сокращение расходов поможет Apple справиться с проблемами, вызванными глобальным экономическим спадом в 2023 году.

Ожидалось, что Apple представит iPhone SE 4 уже весной 2023 года. Смартфону приписывали обновленный безрамочный дизайн в стиле iPhone Xr, флагманский чип Apple A15 или A16 Bionic, а также основную камеру на 12 Мп.