Asus выпустит геймпад со встроенным экраном и RGB-подсветкой
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Геймерский бренд Asus ROG опубликовал тизер нового геймпада со встроенным дисплеем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На официальном тизере можно заметить, что контроллер вместе с небольшим экраном также получил RGB-подсветку на корпусе. На данный момент нет никакой информации о том, для чего в аксессуаре установлен экран и какой функционал он добавляет.

Предполагается, что на дисплее будет отображаться уровень заряда аккумулятора геймпада и, возможно, выбранный профиль настроек и другая информация, касающаяся контроллера.

Дата выхода и полноценной презентации нового геймпада Asus не раскрываются.

В модельном ряду компании уже имеются устройства с небольшими экранами - например, на задней панели смартфонов Asus ROG 6 установлен 2-дюймовый дисплей, позволяющий устанавливать обои и отображать уведомления и статус гаджета.