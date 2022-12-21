NASA анонсировало работы астронавтов в открытом космосе

Два астронавта США 21 декабря выйдут в открытый космос для проведения монтажных работ на поверхности Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Мероприятие запланировано на 7:45 по восточному побережью (16:45 по бакинскому). Ожидается, что работы займут около семи часов.

Выход в космос будет транслироваться на сайте агентства. По плану астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада должны установить солнечную панель на фирменной конструкции для того, чтобы улучшить функционирование системы энергоснабжения станции.