Россия и Китай изучат Луну

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы перейдем к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнерами - это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области", - сказал он.

В апреле посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российская сторона готова содействовать реализации совместных с Китаем проектов в аэрокосмической сфере и вносить вклад для продвижения проектов изучения космоса.