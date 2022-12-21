Обновление в YouTube

Видеохостинг YouTube изменил дизайн видеоплеера при просмотре роликов в мобильных приложениях на iOS и Android, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь при просмотре видео с включенной темной темой красная полоска воспроизведения стала серого цвета. Также теперь зрителям не показывается, какая часть ролика загружена.

Тестирование новой системы просмотра доступно для некоторого процента смартфонов на Android и iOS. При взаимодействии с ползунком или нажатии на элементы управления (пауза, следующий ролик) полоска "превращается" из серой в красную. Также красной полоска остается при использовании светлой темы.

За пределами видеоплеера красный цвет по-прежнему используется в основной ленте и других разделах видеохостинга. Таким образом, компания определенно не намерена отказываться от красного цвета в своих логотипах и дизайне в целом, а лишь решила сделать просмотр видео более удобным.