Роботов-пылесосов обвинили в слежке за людьми

Изображения, снятые на камеру роботов-пылесосов iRobot, оказались в соцсетях. Об этом сообщается в исследовании издания MIT Technology Review, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы медиа обратили внимание на фотографии неизвестных людей в домашней обстановке, появившиеся в соцсетях еще в 2020 году. По словам специалистов, снимки были сделаны роботами-пылесосами iRobot, оснащенными камерами. В связи с этим специалисты обвинили бытовые гаджеты в слежке за своими хозяевами.

По словам авторов, на снятых роботами фотографиях фигурирует молодая женщина, сидящая на унитазе. Также на фото есть лежащий на полу ребенок и с интересом смотрящий в камеру пылесоса. В архиве фото присутствуют снимки интерьеров домов. В материале говорится, что умные устройства могут навредить конфиденциальности пользователей.

Специалисты связались с представителями iRobot и выяснили, что оказавшиеся в сети фото были выложены одним из партнеров компании, который помогал iRobot в обучение умных устройств. Также в фирме отметили, что оказавшиеся на фотографиях люди были участниками проекта по обучению роботов и давали согласие на обработку личных данных. Однако из-за слива изображений в соцсетях iRobot прекратила сотрудничество с партнером.

В заключение авторы исследования отметили, что следящие за своими хозяевами роботы-пылесосы - это только начало. По словам специалистов, приобретающие умные гаджеты потребители часто не представляют, что смарт-девайсы могут шпионить за ними.