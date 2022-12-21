Фанаты видеоигр взбунтовались против Microsoft

Фанаты видеоигр из США подали иск в федеральный суд, потребовав запретить компании Microsoft приобретение американского разработчика Activision Blizzard, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что истцами выступили 10 американцев из штатов Калифорния, Нью-Джерси и Нью-Мексико. В иске утверждается, что после покупки Activision Blizzard корпорация Microsoft сможет "ограничивать выпуск игр, поднимать цены и тормозить конкуренцию".

"Крайне важно защитить рынок видеоигр от монополистических слияний, которые в долгосрочной перспективе нанесут ущерб потребителям", - заявил агентству представитель истцов, юрист Джозеф Савери из Сан-Франциско.

Представитель Microsoft выступил в защиту сделки. По его словам, приобретение Activision Blizzard, наоборот, "повысит конкуренцию и создаст больше возможностей для геймеров и разработчиков игр".

В американском законодательстве частные иски по антимонопольным вопросам могут быть приняты судами, даже если подобные дела уже были инициированы госорганами США.