Представлен гаджет, превращающий дисплей любого смартфона в «бумажный»

Китайская компания Dasung представила внешний дисплей на электронных чернилах, который может ретранслировать черно-белое изображение со смартфонов. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гаджет под названием Link E-Ink оснащен 6,7-дюймовым E-Ink-дисплеем, который помещен в тонкий алюминиевый корпус шириной 8 мм.

При сопряжении Link E-Ink полностью дублирует экран смартфона под управлением Android и iOS. Само изображение отображается в черно-белых цветах, как в электронных книжках, с плотностью 300 пикселей на дюйм. При подключении гаджета к смартфону, управление можно осуществлять напрямую с дисплея Link E-Ink.

Отмечается, что при использовании внешнего дисплея не возникает никаких задержек изображения, а сам экран способен проецировать картинку с гаджетов разной диагонали.

Link E-Link поступил в продажу в Китае по цене от 1,8 тыс. юаней.