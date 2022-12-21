Раскрыта дата выхода бюджетного флагмана Xiaomi с мощным чипом Qualcomm

Субфлагманская линейка смартфонов Redmi K60, в которую войдут три модели, будет представлена в конце декабря. Об этом сообщает портал 91mobiles со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station, передает Day.Az.

При этом ранние утечки указывали на то, что Redmi K60E, K60 и K60 Pro покажут в начале января. Ожидается, что эти три смартфона поступят в продажу на глобальный рынок под брендированием Poco, в то время как под названием Redmi они будут продаваться только в Китае.

По словам инсайдера, сразу после выхода новинки возглавят рейтинги производительности - каждая в своей ценовой категории.

Ожидается, что Redmi K60E, K60 и K60 Pro будут работать на базе производительных чипов MediaTek Dimensity 8200, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и 8 Gen 2 соответственно.

По слухам, Redmi K60 получит 6,67-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Новинку оснастят аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и, впервые в смартфонах Redmi, - беспроводной зарядкой мощностью 30 Вт.